Cyril Lignac : l'émission Tous en cuisine peut-elle continuer après le confinement ? Il répond

"Ce n'est pas le chef mais Cyril, le citoyen confiné comme tout le monde"

Alors que Philippe Etchebest a profité du confinement pour regarder Top Chef pour la première fois, Cyril Lignac, lui, a lancé une émission depuis chez lui, appelée Tous en cuisine. Diffusé du lundi au samedi à 18h40 sur M6, ce nouveau programme créé spécialement pour aider les personnes confinées à apprendre à cuisiner cartonne. Très content de ce succès, le chef et animateur a détaillé le concept à TV Mag Le Figaro : "J'ouvre les portes de ma cuisine et je propose deux recettes faciles à faire en 52 minutes. Je réalise les plats en direct, en même temps que les téléspectateurs et je donne des trucs et astuces".

"Le principe de cette aventure est avant tout de divertir et de partager un moment en cuisine" a précisé Cyril Lignac, "Là, ce n'est pas le chef qui est derrière les fourneaux mais Cyril, le citoyen confiné comme tout le monde, qui se fait à manger midi et soir". Et comme dans Le meilleur pâtissier, le roi des fourneaux régale les téléspectateurs avec ses recettes mais aussi son naturel et sa spontanéité.

Cyril Lignac arrêtera l'émission après le confinement

Mais une fois que le confinement sera terminé (pas avant le 15 avril 20250 au minimum), Cyril Lignac va-t-il continuer de présenter Tous en cuisine ? Ou l'émission est-elle vouée à disparaître de l'antenne ? "Cette émission ne peut durer que le temps du confinement et c'est ce qui est beau. À la fin, je raccrocherai les gants" a répondu Cyril Lignac. Une fois que vous pourrez sortir de chez vous, vous ne pourrez donc plus suivre les tutos de cuisine du grand chef. Pour quelle raison le programme s'arrêtera-t-il ? Parce qu'il devra retourner cuisiner dans ses restaurants : "Je ne peux pas présenter un programme quotidien, j'ai mes restaurants, mes pâtisseries, mes équipes. C'est ma vie".