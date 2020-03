Top Chef 2020 : grâce au confinement, Philippe Etchebest a regardé l'émission pour la 1ère fois !

Philippe Etchebest a vu Top Chef 2020 pour la 1ère fois

Alors que Pauline Berghonnier a été éliminée de Top Chef 2020 sur M6 la semaine dernière, il y a l'un des chefs de l'émission animée par Stéphane Rotenberg qui n'a jamais regardé le programme dont il fait partie. C'est en effet ce qu'a avoué Philippe Etchebest. Actuellement en confinement chez lui, en Dordogne, avec sa famille, il a été interviewé par Matthieu Noël dans L'équipée sauvage sur Europe 1. Le rival télévisé d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet a ainsi révélé ne pas s'ennuyer même s'il est confiné.

Le pro des fourneaux planifie ses journées qui "passent très très vite" parce qu'il "a beaucoup de choses à faire". A commencer par les choses qu'il n'a "pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant" parce qu'il "travaille beaucoup". Du coup, celui qui avait dévoilé le premier candidat de Top Chef, Gratien Leroy, a expliqué : "Je m'occupe de ma famille", "cuisine, leur fais des petits plats, ce que je fais rarement". Eh oui car il est peu à la maison d'habitude.

Et en cette période de confinement, "je profite pour le coup de regarder Top Chef parce que je l'ai jamais regardé" a aussi confié Philippe Etchebest. Mater Top Chef 2020 et même Top Chef tout court pour la première fois, c'est un comble quand même pour celui qui fait partie des chefs de brigades dans le TV show ! Ce qu'il en pense ? "C'est très très bien" a-t-il déclaré, avant d'ajouter avec humour : "Il y en a un que je trouve extraordinaire c'est celui qui gueule tout le temps, je le trouve génial".

"C'est toujours pareil cette espèce d'image qu'on a de moi de chef qui gueule"

Philippe Etchebest a aussi précisé à propos de son image : "C'est toujours pareil cette espèce d'image qu'on a de moi de chef qui gueule", "on montre les trucs évidemment un peu fort, voilà c'est comme ça, mais il y a aussi beaucoup de pédagogie derrière malgré tout". "Parfois si je monte le ton c'est jamais à tort, c'est pour des raisons valables et c'est toujours pour rendre service et faire du bien derrière" a-t-il assuré, "il y a toujours une explication quoi qu'il se passe".

Celui qui est aussi la star de Cauchemar en cuisine a ainsi précisé : "C'est vrai qu'on ne le montre pas tout le temps, je m'efforce de débriefer derrière à chaque fois qu'il y a eu quelque chose pour justifier ou mon coup de gueule ou ma prise de position", "il faut que ce soit constructif quand même".