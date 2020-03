Pauline Berghonnier (Top Chef 2020) éliminée : la brigade de Michel Sarran subi un nouveau départ

Les autres épreuves qui étaient au programme

Avant de passer en dernière chance, les candidats de Top Chef 2020 se sont affrontés sur deux autres épreuves. La première se voulait anti-gaspillage. Elle s'est d'ailleurs déroulée à la fondation de Yann-Arthus Bertrand, Good Planet, au bois de Boulogne. Le chef Christophe Aribert a lancé un défi zéro déchet aux brigades. L'idée ? Travailler des produits qui vont d'habitude à la poubelle, comme les épluchures de légumes ou les têtes de poisson. Et en plus du chef, ce sont des enfants qui ont dégusté les assiettes et donné leur avis. Une double difficulté. Ce sont Mallory et David, de l'équipe d'Hélène Darroze, qui ont réussi ce challenge.

La deuxième épreuve était quant à elle imaginée par Mathieu Vianney, Meilleur Ouvrier de France. Il a demandé aux candidats de l'émission de revisiter un classique de la cuisine française, créé par Eugénie Brazier : l'artichaut-foie gras. L'idée ? Qu'ils donnent leurs propres versions de cette recette mythique, en la respectant, tout en y apportant de la nouveauté. Ce sont Martin et Gratien, de la brigade de Philippe Etchebest qui ont été désignés vainqueurs de cette épreuve.