Jordan Yuste (Top Chef 2020) éliminé : "je n'ai pas compris pourquoi Michel Sarran s'est énervé"

C'est un épisode particulier de Top Chef qui a été diffusé ce mercredi 11 mars 2020 sur M6. Et pour cause, d'anciens candidats ont fait leur retour afin de défier les nouveaux. Parmi eux, Ludovic Turac (Top Chef 2) dans la brigade de Philippe Etchebest, Guillaume Sanchez (Top Chef 8) dans celle de Michel Sarran et Franck Pelux (Top Chef 8) dans celle d'Hélène Darroze. C'est finalement celle de Michel Sarran qui a perdu l'épreuve et se retrouve en dernière chance. Jordan, Pauline et Nastasia se sont donc affrontés avec un plat à base de chou.

Jordan Yuste éliminé de Top Chef 2020

C'est finalement Jordan Yuste qui est éliminé de la compétition, après Arthur Vonderheyden, Maxime Zimmer, Gianmarco Gorni puis Jean-Philippe la semaine dernière. Dans une interview accordée à nos confrères de Purepeople, il revient sur ses différends avec Michel Sarran : "J'estime que ce ne sont pas des conseils. Clairement, il a voulu m'imposer ses goûts et ses idées, alors que Top Chef, ce n'est pas le concours du chef Sarran. Il a déjà deux étoiles aux guide Michelin, il est mondialement reconnu. Par contre, ce n'est pas un participant de Top Chef, il est juré. C'était MA participation, on m'a sélectionné pour ma cuisine à moi, donc c'était important de défendre mes idées, la couleur, les saveurs de ma cuisine. Ça me tenait vraiment à coeur d'aller au bout de mes convictions." Il ajoute : "j'ai voulu vraiment mettre un maximum de ma personnalité dans l'assiette et pas mettre celle de mon chef de brigade."

"J'invite ceux qui me trouvent arrogant ou têtu à venir goûter ma cuisine au restaurant"

Il dit avoir été étonné qu'il s'énerve : "je n'ai pas compris pourquoi il s'est énervé et je ne comprends toujours pas d'ailleurs." Critiqués sur les réseaux sociaux, il avoue ne pas y prêter attention : "Mais j'invite ceux qui me trouvent arrogant ou têtu à venir goûter ma cuisine au restaurant ! Parce que c'est très facile d'émettre une critique derrière son téléphone sans connaître la personne. Mais je ne suis pas surpris. J'avais été briefé par la production qui avait prévenu qu'il pouvait aussi y avoir du négatif. On est en 2020, la critique est ouverte à tous !".