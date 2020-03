Jean-Philippe (Top Chef 2020) éliminé : "J'aimerais créer ma chaîne YouTube"

Jean-Philippe éliminé de Top Chef 2020

Après deux éliminations et une nouvelle règle lors du premier épisode de Top Chef 2020 et plus récemment le départ de Gianmarco, c'est au tour de Jean-Philippe d'avoir été éliminé de l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Ce mercredi 4 mars 2020 sur M6, il a ainsi dû dire au revoir à Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet.

Le candidat qui faisait partie de la brigade d'Hélène Darroze s'est retrouvé à l'épreuve de la dernière chance face à Adrien et Nastasia. Son ris de veau rôtis, huîtres, avocat, guacamole d'avocats grillé, vinaigrette acidulée grenade-passion a été le plat qui a le moins convaincu les chefs. A noter que c'est Sébastien Vauxion, chef pâtissier doublement étoilé, qui était l'invité exceptionnel de cette soirée placée sous le signe de la gourmandise.

Timidité, YouTube, Hélène Darroze... Le candidat sortant se confie

Jean-Philippe s'est exprimé sur son départ avec Purepeople. Il a notamment assuré : "Non, je n'ai aucun regret. Même sur l'assiette qui me fait sortir. J'assume complètement cette prise de risque. Tout ce que j'ai fait dans Top Chef, je l'assume".

Quant à son caractère, si Justine est régulièrement félicitée (ou critiquée, ça dépend des internautes) pour son engouement, Jean-Philippe a souvent été jugé "transparent" ou "timide". "Je suis quelqu'un d'assez timide et réservé, j'ai un peu de mal à m'exprimer quand je ne connais pas. Donc c'est vrai qu'au début ce n'est pas simple" a-t-il avoué, "D'ailleurs on l'a vu dès le premier épisode, j'étais assez tendu et fermé. Au fur et à mesure je me suis libéré et ouvert. Les caméras sont au début compliquées à gérer mais on finit par prendre l'habitude, on s'y fait et on finit même par oublier qu'elles sont là".

Son projet ? En dehors d'ouvrir son propre restaurant, (voire deux établissements), celui qui travaille toujours au Grill, le restaurant de l'Hôtel de Paris à Monaco, n'est pas contre refaire de la télé : "Pourquoi pas !". Mais ce qu'il a surtout envie de faire, c'est de se lancer sur YouTube : "J'aimerais c'est créer ma chaîne YouTube, proposer des recettes et aller à la rencontre des producteurs. J'ai grandi avec le numérique, j'aime beaucoup la vidéo, l'image".

Toujours en contact avec Hélène Darroze, le candidat éliminé a expliqué : "On a gardé contact mais ça reste professionnel. Elle est chef de cuisine, et puis surtout elle est très connue, c'est un personnage public. C'est important qu'il y ait cette distance. Il y a des messages de temps en temps et c'est très bien".