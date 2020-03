Justine Piluso (Top Chef 2020) énervante ? Sa réponse aux critiques

Justine Piluso est la rescapée de Top Chef 2020 . Pas sélectionnée par les quatre chefs Hélène Darroze, Michel Sarran, Philippe Etchebest et Paul Pairet suite aux premières épreuves, elle a été la "candidate solitaire" avant d'intégrer la brigade du nouveau juré lors de l'épisode 2 suite à l'élimination de Gianmarco. Mais surtout, la jeune femme a été la cible de haters sur les réseaux. Ce qui ne leur plaît pas ? Sa bonne humeur et son côté beaucoup trop enjoué.

Justine répond aux critiques

Mais qu'en pense Justine ? La candidate de Top Chef a répondu à ceux qui la critiquent dans une interview donnée à Femme Actuelle. Si elle confie avoir reçu "énormément de messages gentils", elle a aussi - of course - vu les messages négatifs. Mais ça n'a pas l'air de l'énerver. "J'ai regardé les critiques et je les accepte, je les comprends même. Tout le monde ne peut pas m'aimer, c'est comme ça, c'est aussi le jeu." a-t-elle expliqué à nos confrères. Et d'ajouter : "Je sens que j'ai fait beaucoup parler mais comme je suis une fille assez enjouée je préfère regarder le côté positif."

"C'est peut-être le montage qui crée un peu ça"

Mais alors pourquoi Justine Piluso a-t-elle une telle image ? Selon elle, cela serait en partie lié... au montage (eh oui, le fameux montage souvent critiqué par les candidats des émissions). "C'est peut-être le montage qui crée un peu ça, c'est normal. Les caractères sont plutôt exacerbés, mis en lumière" a expliqué la cuisinière qui, contrairement à d'autres, ne prend pas ça mal. "Mais c'est aussi ça la télé, il faut montrer qui est la personne en très peu de temps. Donc effectivement c'est un peu grossi, mais je suis comme ça je ne peux pas le nier." ajoute la candidate.

Cependant, Justine explique très bien se reconnaître dans l'émission. "Je suis comme ça, je ne peux pas le nier. (...) Je pense quand même que le montage a été très bien fait, après il faut pas oublier que c'est un divertissement. Au moins ils n'ont pas mis en avant mes mauvaises facettes mais plutôt les bonnes, celles que j'ai envie de véhiculer" confie-t-elle.