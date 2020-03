Rémi (Mariés au premier regard) critiqué pour son comportement envers Elo, il accuse le montage

Alors que M6 diffusait ce lundi 2 mars 2020 le bilan de la saison 4 de Mariés au premier regard, celui-ci a réservé quelques surprises aux téléspectateurs. Si Laura et Cyril décidaient de se donner une nouvelle chance, celle-ci n'aura pas fonctionné et ils ont pris des chemins différents. Quant à Adrien, il refusait de rester marié avec Mélodie, qui a toujours du mal à lui faire confiance, même après 6 semaines. Une décision pas très surprenante. Mais là où les téléspectateurs ont été surpris, c'est par le comportement de Rémi.

Rémi vivement critiqué pour son comportement envers Elo

Alors que les jeunes mariés semblaient se rapprocher de plus en plus lors de leur voyage de noces en Crète, une grosse dispute a éclaté le dernier jour, alors qu'Elo a préféré dormir dans la chambre à côté à cause de la clim. "On est mari et femme maintenant. Quand tu découches et que tu vas quelque part, tu dois te justifier", lui sort-il, choquant de nombreux internautes. Mais ce n'est pas tout : à leur retour en France, il s'est montré un peu trop insistant par message, ce qui excède Elo. Elle ne supporte plus qu'il lui fasse tout le temps des reproches et préfère le quitter en pleine dispute. Vivement critiqué sur les réseaux sociaux, Rémi a tenu à mettre les choses au clair en story Instagram.

Il dénonce le montage de Mariés au premier regard

Il met en garde et précise qu'il faut prendre l'épisode avec des pincettes, dénonçant une nouvelle fois le montage : "On a été le couple le moins diffusé, on a tout balancé dans un épisode. Y'a beaucoup de scènes qui n'ont pas été montées, à commencer par notre embrouille en vacances, on l'a eu le premier jour, on l'a pas eu le dernier, le voyage de noce est allé jusqu'au bout. Après le voyage de noces, on a fait un rendez-vous, elle est venue à Annecy". Des images qui n'ont pas été diffusées, tout comme leur scène avec Estelle Dossin. "Comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu de scène finale alors qu'on avait une scène avec Estelle, elle est venue. Y'a beaucoup de choses qu'il fallait que vous sachiez." Quant à leur dispute, il se justifie : "Avec Elodie, je me suis pas embrouillé juste pour une histoire de clim ou parce qu'elle s'est levée, ce que vous ne savez pas c'est que hors caméra, il se passe aussi des choses, elle m'a révélé pas mal de choses, surtout sur ses ex."