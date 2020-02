Rémi (Mariés au premier regard 2020) mécontent du montage, il pousse un coup de gueule

Rémi et Elo se sont dit oui ! Après Romain et Delphine, Elodie et Joachim, Mélodie et Adrien, Solenne et Matthieu ou encore Laura et Cyril, le dernier couple de la saison 4 de Mariés au premier regard a accepté de se marier, comme on a pu le voir dans l'épisode diffusé ce lundi 17 février 2020 sur M6. Mais les choses ne se passent pas comme prévu : si elle se montre distante et renfermée, lui se braque à la moindre réflexion, comme lorsqu'elle blague sur le fait de divorcer... à tel point que la psychologue Estelle Dossin se voit obligée d'intervenir. Un comportement qui lui a valu quelques réactions virulentes sur les réseaux sociaux.

Rémi pousse un gros coup de gueule face au montage de Mariés au premier regard

Face aux critiques, le technicien qualité dans l'industrie de 36 ans a tenu à rétablir la vérité sur Instagram. Dans sa story, il remet en cause le montage de l'émission : "Bizarre M6 ne passe pas la séquence dans la voiture... On veut nous bacler et faire ressortir uniquement le négatif", dénonce-t-il, avant de dévoiler plusieurs images qui n'ont pas été diffusées, dont celles de l'ouverture de bal où ils ont l'air très proches. "Je voulais réagir sur l'épisode de ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux. Tout d'abord, je voulais dire qu'ils ont coupé des séquences où on parlait, où on apprenait à se connaître, ça se passait bien. Par exemple celle dans la voiture a été coupée, on a été le seul couple à ne pas avoir été diffusé. Ils nous filment qu'au mariage, une réflexion d'Elodie que je prends mal, ils montent ça en épingle. Ils ne nous ont pas montré quand on dansait ensemble, quand on faisait nos discours."

"Ils ont décidé de tout couper pour ne mettre que le négatif"

Il ne comprend pas les choix de la production : "J'ai l'impression que tout ce qui pouvait nous montrer un peu plus humain et sympathique comme les autres couples quand ils faisaient connaissance, ils ont décidé de tout couper pour ne mettre que le négatif. Je ne sais pas, peut-être qu'ils nous bâclent parce qu'on est le dernier couple. Je ne sais pas ce qu'ont fait ceux qui ont fait le montage, la moitié de l'équipe devait être en congé ou ils ont peut-être perdu les séquences. Je me pose la question."