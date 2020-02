Laura (Mariés au premier regard 2020) complexée sans raison ? Elle répond aux critiques

Après Delphine et Romain, Mélodie et Adrien, Elodie et Joaquim, Solenne et Matthieu, les téléspectateurs de Mariés au premier regard ont découvert deux nouveaux candidats lundi soir : Laura et Cyril, compatibles à 81 %. Comme toutes les femmes, la gestionnaire en ressources humaines de 28 ans est complexée par son physique et l'essayage de robes de mariée est un moment crucial pour elle... tout comme l'essayage du maillot de bain.

Laura complexée par son physique

C'est d'ailleurs en bikini, dans la cabine d'essayage, qu'elle a confié à la caméra ne pas être à l'aise dans son corps. Une séquence qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si certains ont du mal à la croire, alors qu'elle s'affiche en maillot de bain devant toute la France, d'autres la rassurent en lui disant qu'elle a un corps parfait et qu'elle n'a pas de complexes à avoir.

Laura répond aux critiques et explique ses complexes

Face à autant de réactions, la jolie brune a expliqué d'où lui vient ses complexes dans une interview accordée à Télé Loisirs : "Étant plus jeune, j'avais quelques kilos en trop. J'ai toujours eu un rapport malsain et compliqué avec mon image. Quand on a une certaine image de soi, on a beau changer physiquement, ce qu'on voit dans le miroir ne change pas". A Femme Actuelle, elle ajoute : "Je n'aime pas mes formes et de ce fait j'appréhendais beaucoup de ne pas trouver la robe qui me convienne et de ne pas être assez belle pour celui que j'allais découvrir". Espérons que le regard de Cyril, à qui on espère qu'elle dira oui, l'aide à accepter ses formes.