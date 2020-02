Rémi (Mariés au premier regard 2020) et Elo vont-ils se dire oui ? Gros malaise lors du mariage

Après Delphine et Romain, Adrien et Mélodie, Elodie et Joachim, Solenne et Matthieu, Laura et Cyril, les téléspectateurs de Mariés au premier regard ont pu découvrir hier soir le dernier couple de cette saison 4 : Elo et Rémi. Si la préparatrice en pharmacie de 27 ans et le technicien de qualité de 35 ans ont le plus haut taux de compatibilité de la saison (85%), les téléspectateurs ont de gros doutes et trouvent qu'ils ne vont pas ensemble.

Malaise pour Elo et Rémi à la mairie

D'ailleurs, leur rencontre à la mairie est des plus malaisantes. Alors que Rémi semblait sûr de lui et très enthousiaste à l'idée de se marier, il se met à hésiter. En cause : le comportement d'Elo, qui fuit son regard et ne cesse de regarder ses proches. En off, elle explique être "tétanisée" et "désemparée". De quoi faire douter le sportif, d'autant qu'elle ne correspond pas à son style de fille, comme il l'a confié dans une interview accordée à TVMag-Le Figaro : "J'avais dit aux experts que j'aimais bien les femmes sociables, souriantes et extraverties. Et que je flashais souvent sur les blondes un peu superficielles. (Rires.) J'ai vu arriver une petite brune, très stressée et qui n'osait pas me regarder".

Vont-ils se dire oui ? Les internautes doutent

Il ajoute : "Je voyais qu'elle cherchait une réponse dans le regard de ses proches. Ses copines l'encourageaient donc je n'ai pas vraiment eu le temps de douter. Je me disais qu'Élo était stressée par l'événement et non pas à cause de mon apparence. Mais j'ai également eu à concéder qu'elle ne correspond pas à mon idéal féminin et que je ne l'aurais peut-être pas abordée spontanément dans une soirée." Vont-ils se dire oui ? "J'ai peur qu'elle dise non, donc c'est possible que je dise non avant elle. Si elle ne veut pas, c'est mort, je ne vais pas l'épouser", conclut Rémi dans l'épisode. Pour les internautes, c'est pas gagné... Même s'ils acceptent de faire confiance aux experts, les internautes ont du mal à les imaginer ensemble. Mais l'émission est pleine de surprises, comme on a pu le voir avec Mélodie et Adrien !