Gianmarco (Top Chef 2020) éliminé : "je ne m'y attendais pas du tout"

La compétition Top Chef 2020 est bel et bien lancée ! Mercredi dernier, 13 candidats intégraient les brigades de Philipe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet, nouveau juré venu remplacer Jean-François Piège pour cette onzième saison. Après Arthur Vonderheyden et de Maxime Zimmer d'être éliminés dès le premier épisode, c'est au tour de Gianmarco Gorni, de la brigade Paul Pairet, de quitter l'aventure ce mercredi 26 février 2020.

Gianmarco (brigade Paul Pairet) éliminé de Top Chef

Face à Jordan ou encore Justine, il n'a pas réussi à convaincre les jurés lors de l'épreuve de la dernière chance. Un échec auquel le chef italien de 28 ans ne s'attendait pas, comme il l'a confié à nos confrères de Purepeople : "En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais aller plus loin que ça et ce qui me dérange le plus, c'est que je suis sorti sur un plat que je connais bien, la betterave. C'est un produit que j'adore utiliser. Mais j'ai eu plein de problèmes techniques, comme le siphon qui ne marchait pas, chose que je connais bien... Donc j'espère ne pas avoir déçu Paul Pairet et les gars de mon équipe. C'est surtout ça qui me rend nerveux.".

Point positif de sa (courte) participation : son restaurant (le restaurant bistronomique Goguette dans le 11ème arrondissement de Paris) affiche "complet toute la semaine ! Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'ont reconnu dans la rue, pour prendre des photos, même en seulement une émission. C'est assez cool, je ne m'y attendais pas. J'ai eu aussi pas mal de messages sur Instagram, des gens qui me disaient qu'ils espéraient que j'aille loin. Ça encourage." D'ailleurs, il a pour projet d'ouvrir un restaurant dans les deux ans qui viennent : "Un restaurant dans mon style, un peu street où on mange avec les mains, mais toujours avec des produits quali. Ce serait à Paris."

"Justine ne surjoue pas"

Il s'est également exprimé au sujet de Justine, qui fait beaucoup réagir depuis le début. A ceux qui trouvent qu'elle en fait trop, il répond : "Elle est vraiment comme ça, elle ne surjoue pas. Elle est tout le temps un peu sur un nuage, elle est comme ça dans les loges aussi et c'est pour ça qu'on l'adore. Elle mettait la bonne humeur dans les loges, c'est très positif."