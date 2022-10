"Trop drôle de gâcher de la nourriture" : cette épreuve dans Le meilleur pâtissier a vraiment énervé Twitter

"J'suis énervée, le gaspillage alimentaire de ouf avec leur gâteau bateau là...", "Haha trop drôle de gâcher de la nourriture ..... 😒😒😒", "Ca me démonte ce gaspillage inutile", "J'suis vraiment contre cette épreuve. Entre le temps passé par les candidats pour que ce ne soit pas dégusté, la quantité astronomique d'ingrédients... non vraiment ça me dégoûte ce gaspillage (et pourtant je dis rien habituellement sur cette épreuve). Stop Mercotte", "N'importe quoi cette épreuve, quel gâchis en cette période où des gens ne mangent pas à leur faim... ", peut-on lire, entre autres, sur Twitter.

On espère que Mercotte et Cyril Lignac, qui pourrait revenir avec Tous en cuisine, ont pris note des critiques des fans et qu'ils proposeront des épreuves moins farfelues dans les prochains épisodes.