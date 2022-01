Tous en cuisine c'est fini, mais Cyril Lignac annonce déjà son retour : "On revient vite"

Tous en cuisine sur M6 : Cyril Lignac et Jérôme Anthony dévoilent les coulisses du dernier épisode

L'émission Tous en cuisine a continué après le confinement sur M6, tant les téléspectateurs et téléspectatrices ont aimé le concept. Mais Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont révélé que l'épisode de Tous en cuisine diffusé ce vendredi 7 janvier 2022 sur la 6 était le dernier épisode de la saison. Pour l'occasion, le chef et l'animateur ont dévoilé les coulisses du tournage de ce dernier épisode dans leurs stories sur Instagram (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Jérôme Anthony s'était déplacé à Collioure, pour suivre les recettes de Cyril Lignac avec l'humoriste Mathieu Madénian. Dans cet ultime épisode, vous avez pu suivre la préparation de deux recettes : la soupe VGE (recette créée par le chef Paul Bocuse et dédiée au président de la République française Valéry Giscard d'Estaing) revisitée en soupe feuilletée aux champignons et un saumon grillé aux épices tandoori et panais.