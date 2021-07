Tous en cuisine de retour avec Cyril Lignac : date, tournage, casting... Les premières infos

Tous en cuisine de retour avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony, même sans confinement

Tous en cuisine, dont Cyril Lignac avait dévoilé les coulisses, sera de retour pour une saison 3 sur M6. Et encore une fois, le chef Cyril Lignac et l'animateur Jérôme Anthony seront présents dans l'émission. La chaîne avait confirmé le retour de Tous en cuisine sur son compte Twitter le 9 juillet 2021. "Il est temps que l'on retourne en cuisine. Retrouvez bientôt #TousEnCuisine avec le chef @cyril_lignac et @JeromeAnthonyM6" était-il écrit, avec une vidéo teaser montrant Cyril Lignac essayant d'apprendre à Jérôme Anthony quelques bases et notions culinaires.