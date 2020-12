Tous en cuisine : Cyril Lignac et Jérôme Anthony de retour avec des recettes de fêtes de fin d'année

Tous en cuisine sera bientôt de retour sur M6 ! Après le succès de l'émission présentée par Cyril Lignac pendant le premier confinement, les téléspectateurs étaient nombreux à espérer un retour de Tous en cuisine pendant ce reconfinement. Il leur faudra attendre encore quelques semaines avant de retrouver les recettes du célèbre chef !

En effet, Tous en cuisine sera de retour à partir du lundi 21 décembre 2020 (les émissions seront diffusées du lundi au vendredi à partir de 18h45). Une version spéciale "Menus de fêtes" pour les fêtes de fin d'années. Cyril Lignac vous donnera des idées de recettes pour le réveillon de Noël, le jour de Noël, le réveillon de la Saint-Sylvestre (réveillon du jour de l'an) et le jour du Nouvel An.

Cyril Lignac proposera des recettes que sa mère faisait

Qu'est-ce qui sera aux menus de fêtes de fin d'année de Tous en cuisine ? "Cocottes de volaille, sablés de Noël, foie gras mi-cuit et galette des Rois n'auront plus de secret pour vous ! Faciles, pas chères et rapides, comme d'habitude, vous allez découvrir les techniques d'un grand Chef pour des repas 100% faits-maison" explique le communiqué de presse.

Comme l'a relayé TV Mag, Cyril Lignac a précisé en conférence de presse ce lundi 1er décembre 2020 : "Ce sont des recettes que j'aime, que ma mère me faisait et qu'on a parfois peur de réaliser". "Je n'ai pas la prétention de réinventer Noël, j'essaye simplement d'apporter de la modernité" a-t-il aussi déclaré, voulant donner des recettes festives qui font partie des classiques tout en leur ajoutant une touche plus moderne.

Tous en cuisine s'invitera à Disneyland Paris, au Parc des Princes...

Jérôme Anthony sera lui aussi de retour, toujours à distance. Et pour l'occasion, les lieux parisiens (fermés au public en pleine pandémie) où il se trouvera pour cuisiner vous feront un peu voyager depuis votre canapé. Vous le verrez ainsi présent au parc Disneyland Paris, au Parc des Princes avec le PSG, au restaurant Jules Verne du deuxième étage de la Tour Eiffel ou encore au musée Grévin.

En attendant le retour de Tous en cuisine le 21 décembre prochain, vous pouvez toujours voir Objectif Top Chef avec Philippe Etchebest. Et si Cyril Lignac vous manque, vous pouvez le suivre dans Le Meilleur Pâtissier tous les mercredis soirs sur M6, aux côtés de Mercotte et Julia Vignali.