TPMP fête ses 10 ans : 10 chroniqueurs passés par l'émission et que vous avez peut-être zappés

Elodie Gossuin

Celle qui avait été élue Miss France 2001 avait commencé dès la première saison du programme et était restée jusqu'en 2014. Elodie Gossuin avait cependant fini par être évincée par Cyril Hanouna. L'animateur avait révélé les raisons de cette décision sur Europe 1 : "On voulait mettre de nouvelles têtes à l'antenne et je voulais quelqu'un qui ait un petit peu plus de caractère". C'est donc pour changer un peu ses chroniqueurs et à cause de la discrétion de la reine de beauté qu'elle avait été virée. De son côté, elle avait déclaré : "le clash et la polémique ne m'intéressent pas".