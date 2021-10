Danse avec les stars 2021: Jean-Baptiste Maunier éliminé, l'acteur déçu ? Il dit tout sur sa défaite

Ce vendredi 8 octobre 2021, TF1 diffusait la suite de la saison 11 de Danse avec les stars. Et pour l'occasion, afin de dépoussiérer cette cultissime émission et ainsi apporter un peu de tension supplémentaire, les producteurs ont eu l'idée d'organiser une nouvelle épreuve très spéciale intitulée : le duel.

Au programme ? Comme son titre l'indique, celle-ci a tout simplement vu des binômes s'affronter entre eux afin de conquérir le jury. Et afin de laisser une chance à tout le monde, ces battles ont été pensées pour être équilibrées puisque chaque couple de danseurs a affronté celui-ci du niveau juste en-dessous du sien vis-à-vis du classement de la semaine passée.

Des battles de danse entre stars

Résultat, Tayc et Fauve Hautot ont fait face à Lucie Lucas et Anthony Colette (vainqueur Tayc), Vaïamala Chaves et Christian Millette ont affronté Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme (vainqueur : Vaïamala Chaves), Michou et Elsa Bois ont retrouvé Aurélie Pons et Adrien Caby (vainqueur : Michou), Dita von Teese et Christophe Licata se sont frottés à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac (vainqueur : Dita von Teese) et Gérémy Crédeville et Candice Pascale ont tout donné contre Wejdene et Samuel Texier (vainqueur : Gérémy Crédeville).

A la suite de ces duels qui nous en ont une nouvelle fois mis plein les yeux, les différents perdants ont eu le droit à une deuxième chance en participant cette fois-ci à l'épreuve du face-à-face. Et après les éliminations récentes de Moussa Niang ou encore de Lola Dubini, c'est finalement Jean-Baptiste Maunier qui a été contraint de quitter l'aventure.