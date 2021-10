Aurélie Pons (Danse avec les Stars 2021) : son hommage à son père décédé fait pleurer tout le monde

Aurélie Pons aurait pu abandonner Danse avec les Stars 2021 mais elle a décidé de poursuivre l'aventure malgré la peine. Le 13 octobre, l'actrice qui incarne Salomé dans Ici tout commence annonçait une nouvelle déchirante : la mort de son père, survenue le 11 octobre. "Je t'aime pour toujours mon Paupé. C'est toi la plus belle des étoiles" a écrit l'actrice, partageant les derniers messages échangés avec son papa qui l'encourageait pour le prochain prime de DALS.

"Je suis sûre que mon papa est fier de moi"

Ce vendredi, c'est donc presque comme d'habitude qu'Aurélie Pons a fait son entrée sur le parquet de Danse avec les Stars 2021. Lors du reportage montrant les répétitions de la semaine, la candidate a évoqué la mort de son père et expliqué sa décision de continuer à danser. "J'avais le choix de continuer ou d'arrêter l'aventure. J'ai décidé de continuer, de danser encore plus et de faire une danse pour lui. Il aimait l'émission et je veux lui rendre hommage." a-t-elle confié face caméra.

C'est sur un paso doble - danse prévue avant le drame - qu'Aurélie Pons et Adrien Caby ont brillé. Le duo n'a reçu aucun buzz et obtenu 29 points sur cette prestation. La force de l'actrice qui a demandé à ne recevoir aucun traitement de faveur et à être notée comme d'habitude, comme l'a rappelé Camille Combal, a ému tout le monde. A commencer par Denitsa Ikonomova qui était en larmes. "Je trouve que tu es une guerrière" a confié la nouvelle jurée de l'émission. En coulisses, Wejdene ou encore Gérémy Crédeville ont aussi lâché quelques larmes.