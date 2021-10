Aurélie Pons (Danse avec les stars 2021) en deuil : elle annonce la mort de son père

L'actrice d'Ici tout commence a partagé ses derniers messages avec son père

Celle qui donne tout durant les entraînements et les prestations de Danse avec les stars 2021 a dévoilé les derniers messages émouvants de son père. "Hola ma Loulette, j'ai imprimé les questions pour mamie, je lui apporterai ce soir, on va te regarder pour DALS chez elle avec aussi Françoise qui est là. Tu as bien bossé cette semaine avec Adrien, ça va le faire, tu vas assurer comme une étoile filante" écrivait-il, fier de sa fille, "ou plutôt comme l'étoile du Berger : Vénus qui est la plus brillante".