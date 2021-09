Aurélie Pons (Ici tout commence) absente de la série pour Danse avec les stars 2021 ? La réponse

Aurélie Pons absente d'Ici tout commence ?

En 2018, Clément Remiens remportait la saison 9 de Danse avec les stars. Trois ans plus tard, c'est au tour de sa partenaire d'Ici tout commence, Aurélie Pons, de tenter l'expérience. A l'époque, l'interprète de Maxime Delcourt enchaînait les allers-retours entre Sète et Paris pour tourner Demain nous appartient et Danse avec les stars en même temps, mais comment cela va-t-il se passer pour Aurélie Pons ? L'actrice va-t-elle devoir s'absenter d'Ici tout commence pour les besoins de Danse avec les stars 2021 ?

La réponse est non, même si elle sera moins présente à l'écran : "Aurélie va continuer de tourner Ici tout commence en parallèle. Salomé est un des personnages principaux de la série. Et Aurélie est une personne tellement adorable dans le travail qu'on n'a pas du tout envie de s'en passer (rires). Et elle apporte beaucoup à la série. On s'est organisé, Aurélie sera un peu moins présente à l'écran. On a un calibrage d'écriture qui est différent" explique la productrice Sarah Farahmand à Allociné.

Salomé et Maxime de nouveau en couple ?

Un emploi du temps bien précis a donc été mis en place pour la candidate de Danse avec les stars 2021 : "Elle a moins de séquences par jour, et puis, surtout, on essaye d'organiser ses journées en fonction. Par exemple, tel jour, on sait qu'elle tourne en cuisine, c'est réglé, et on n'a pas à la mettre sur plein de décors différents qui compliquent notre tâche et alourdissent son planning car elle doit aussi répéter pour Danse avec les stars."

En attendant de savoir si Aurélie Pons va briller sur le parquet, l'intrigue autour de Maxime, Ambre et Salomé continue. Alors que Maxime a couché avec Ambre, va-t-il se remettre en couple avec Salomé ? Son ex va-t-elle lui pardonner son infidélité ? "Ce couple est quand même un pilier (...) Ici tout commence s'est construit avec cette base-là. Il faut faire en sorte que ça reste un socle. Je pense que les gens ont besoin de bienveillance et d'être rassurés quand il regarde la série. Au moins avoir un appui et j'espère que Maxime et Salomé font partie de cet appui-là" répond Aurélie Pons à Télé Loisirs.

"On va essayer de montrer que chaque personnage justifie ses actes, et surtout de ne pas abimer nos deux personnages pour faire en sorte que Maxime et Salomé n'aient qu'une solution : se remettre ensemble" ajoute Clément Remiens. Le retour du couple ferait très plaisir aux téléspectateurs !