Ici tout commence : "Ambre va manipuler Maxime", les révélations de Clément Remiens et Aurélie Pons

Lassé de jouer le gendre idéal, Clément Remiens a demandé aux scénaristes d'Ici tout commence de "salir le personnage de Maxime". Un souhait exaucé puisque les téléspectateurs commencent à découvrir un Maxime rebelle, peu indulgent et de plus en plus en froid avec Salomé, surtout depuis qu'il se rapproche d'Ambre. Ils n'ont d'ailleurs pas fini d'être surpris car Maxime va complètement déraper avec Ambre.

Rien ne va plus pour Salomé et Maxime !

Les deux élèves vont s'embrasser puis coucher ensemble, mais pour Clément Remiens, on ne peut pas parler de tromperie : "Maxime et Salomé seront séparés à ce moment-là", confie-t-il à Télé Loisirs. Pas très rassurant, attendez la suite.

"Ambre va manipuler Maxime", explique Clément Remiens avant de détailler : "Ambre a des idées très précises en tête qui vous seront dévoilées bien plus tard. On peut ainsi se poser la question : est-ce qu'elle est venue pour draguer Maxime ou est-ce qu'elle est venue pour la cuisine ? Il va se passer des choses... Tout le monde va se retourner contre Maxime parce qu'il va envoyer une photo d'Ambre nue sur le groupe WhatsApp des élèves de l'institut." "Sauf, si ce n'est pas lui... Ça ne lui ressemble pas" ajoute Aurélie Pons, qui participe à Danse avec les stars 2021.

Et si Ambre était derrière tout ça ? Cette théorie sera celle de Salomé qui va d'ailleurs défendre Maxime malgré son "infidélité". Du coup, il y a encore un peu d'espoir pour que la situation s'arrange pour le couple, mais pour le moment, on est plus proche de la rupture que de la réconciliation : "Maxime se pose des questions sur son histoire d'amour, surtout qu'Ambre le séduit et met du grabuge dans son couple. La jalousie de Salomé n'aide en rien." En bref, les prochains épisodes d'Ici tout commence promettent une bonne dose de stress pour les fans de Salomé et Maxime.