Aurélie Pons (Danse avec les stars 2021) tombe en dansant : les twittos réagissent à sa chute

Danse avec les stars 2021 : Aurélie Pons tombe, l'actrice d'Ici tout commence réagit

Ce vendredi 24 septembre 2021, c'était le deuxième prime de Danse avec les stars 2021 sur TF1. Après l'élimination de Lââm la semaine dernière, les téléspectateurs ont pu découvrir les prestations de Dita Von Teese, Michou, Aurélie Pons, Tayc, Lola Dubini, Vaimalama Chaves et Gérémy Crédeville. Aurélie Pons, connue pour son rôle de Salomé dans la série Ici tout commence sur TF1, est en effet au casting de cette saison 11 de DALS. Et elle a dansé sa première danse sur le parquet de Danse avec les stars 2021 avec son partenaire de danse, Adrien Caby.

Le binôme a réalisé un tango sur le tube 7 Rings d'Ariana Grande. Mais entre deux pas dans la chorégraphie, l'actrice est tombée en voulant monter sur un podium qui faisait partie du décor de leur prestation. Son danseur ne l'a pas lâchée, et elle a réussi à se remettre sur pieds malgré sa chute.

Une fois la performance terminée, Aurélie Pon a avoué à Camille Combal : "C'était pas simple mais c'était cool". Malgré sa chute, la comédienne a livré une belle danse avec Adrien Caby, ce que les juges ont confirmé en lui mettant des belles notes.

Et dans la deuxième partie de soirée de Danse avec les stars 2021, animée par Karine Ferri, Aurélie Pons a réagi au fait qu'elle soit tombée. "Comment se remet-on après une petite erreur ?" lui a demandé Karine Ferri. "Une petite erreur ? Ah oui d'accord, quand même..." a commenté la star d'Ici tout commence en découvrant la vidéo de sa chute. Et Adrien Caby a ajouté avec humour et en soutien que "c'était chorégraphique".

Sur Twitter, les internautes réagissent à la chute entre soutien et humour

Et les fans d'Ici tout commence et d'Aurélie Pons ont été nombreux à la soutenir sur Twitter et les autres réseaux. Même si elle est tombée pendant la chorégraphie, ses abonnés lui ont rappelé que c'était sa première danse et qu'elle avait très bien dansé. Mais plusieurs twittos ont aussi réagi à sa chute en se moquant avec humour (et jeux de mots). Voilà quelques exemples des tweets des internautes.