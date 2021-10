Christmas Flow : la série de Noël de Netflix avec Tayc et Shirine Boutella se dévoile

Une comédie de Noël portée par Tayc et Shirine Boutella

Le vieux barbu ne descendra pas dans notre cheminée avant encore deux longs mois, mais Netflix s'apprête déjà à nous faire un premier cadeau. En effet, c'est le 17 novembre 2021 que la plateforme de streaming mettra en ligne Christmas Flow. De quoi s'agira-t-il ? D'une série française qui nous plongera dans la magie de Noël et de l'amour grâce au duo Tayc - actuellement dans Danse avec les stars, et Shirine Boutella - récemment vue dans Lupin.

Dans cette comédie romantique, Tayc se glissera ainsi dans la peau de Marcus, un rappeur à succès qui se retrouvera au centre d'une polémique, la faute à des textes jugés misogynes et dangereux envers les femmes, tandis que Shirine Boutella incarnera Lila, une journaliste engagée et en colère contre la carrière de l'artiste. Deux personnalités que tout oppose qui, à la suite d'un improbable quiproquos, vont finalement se rapprocher, apprendre à se découvrir et (potentiellement) s'apprécier.

Un guilty pleasure idéal pour la fin de l'année

Un concept classique sur le papier, mais un résultat qui devrait être absolument réjouissant à l'écran. Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, à l'instar de l'excellent film Holidate ou la saga Les Chroniques de Noël, Christmas Flow possèdera tous les ingrédients nécessaires pour nous offrir une incroyable comédie de Noël. Au programme ? Un jeu du chat et de la souris irrésistible, une tension sexuelle omniprésente entre les personnages cachée derrière une ambiance gentillette, beaucoup de décos de Noël partout et bien évidemment, énormément d'humour.

Certes, Christmas Flow ne devrait pas casser les codes du genre, mais cette série a déjà tout du guilty pleasure très appréciable en cette fin d'année qui devrait nous réchauffer le coeur au moins aussi efficacement que notre tasse de cacao et nos cookies moelleux qui seront préparés pour notre binge-watching. On a hâte.