Les Chroniques de Noël 3 : une suite déjà prévue sur Netflix ?

2020 est peut-être une année catastrophique, notamment gâchée par l'épidémie de Covid-19, mais cela n'empêche pas Netflix de tenter de faire vivre la magie de Noël. Ainsi, après Jingle Jangle, la plateforme de streaming vient de mettre en ligne Les Chroniques de Noël 2, la suite de cet excellente comédie familiale portée notamment par Kurt Russell qui se glisse ici dans la peau du Père Noël.

Darby Camp veut Les Chroniques de Noël 3

Un nouvel épisode aussi cool que mignon, qui nous met immédiatement dans le mood des fêtes de fin d'année, qui pourrait ne pas être le dernier. La comédienne Darby Camp (Kate Pierce) l'a confié à PureWow, elle est la première à vouloir que ces films forment une véritable franchise, "Je serais très intéressée à l'idée d'en faire un troisième. J'adorerais pouvoir retravailler avec tout le monde".

A ce jour, l'actrice ne sait pas encore si un tel projet sera réellement lancé par la plateforme, mais elle sait déjà ce qu'elle aimerait faire à l'écran, "Si on a troisième film, je voudrais vraiment voir Kate conduire le traineau toute seule". Darby Camp l'a en effet confié, "J'ai remarqué que, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, elle n'a jamais l'occasion de le faire. Elle fait un tour dedans, mais elle ne le conduit jamais".

Une suite possible ?

Bonne nouvelle, ce rêve pourrait réellement se concrétiser dans le futur. Tandis que Les Chroniques de Noël 2 semble déjà cartonner sur Netflix (le film est 2ème des tendances), le site WeGotThisCovered assure que "Les Chroniques de Noël 3 est actuellement un projet en développement actif". Et si ce média n'est pas toujours le mieux placé niveau rumeurs, il assure avoir cette fois-ci de bonnes sources à ce sujet, "Ce sont nos mêmes sources qui nous avaient annoncé la production d'un prequel de The Witcher et d'une suite à Extraction".

Enfin, pour l'anecdote, Chris Columbus - le réalisateur, a également laissé entendre qu'une suite était possible. Lors d'une interview accordée à Yahoo Entertainment, le cinéaste a révélé combien Kurt Russell prenait son rôle très au sérieux, "Il m'a dit, 'Je veux pouvoir arrêter avec ce rôle comme étant mon dernier'. Il veut continuer de l'incarner. Au fond de lui, il est vraiment dédié à ce rôle. Ca signifie qu'il est prêt à se laisser pousser la barbe pendant 8 semaines, qu'il est du genre à travailler sur le scénario avec moi la veille d'un tournage... C'est un engagement intense et il le prend très au sérieux".

Vivement Noël 2022.