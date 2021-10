Lucie Lucas (Danse avec les stars 2021) éliminée : l'actrice déçue ? Son message très fort

Ce vendredi 29 octobre 2021, TF1 a diffusé un nouveau prime de Danse avec les stars. Et encore une fois, la production a trouvé le moyen de pimenter la compétition à travers de nouvelles règles. Au programme cette fois ? Les couples de danseurs étaient divisés en deux groupes en fonction de leurs récentes performances sur le plateau ET le public présent dans la salle devenait le 5ème juge et avait donc la possibilité d'accorder une note supplémentaire aux chorégraphies. De quoi forcément rebalayer quelques cartes.

Le prime des surprises pour DALS 2021

Résultat ? Ce prime a été marqué par une première surprise de taille : Michou et Elsa Bois ont enfin réussi à éviter le face-à-face grâce à un magnifique tango sur Promesses de Bigflo et Oli. Une belle nouvelle pour le YouTubeur qui en avait marre de décevoir ses fans et qui, peut-être, l'aidera enfin à "pécho" sa partenaire...

De même Gérémy Crédeville et Candice Pascal ont joliment exécuté leur danse contemporaine sur Quand je marche de Ben Mazué, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont ému tout le monde sur une rumba dédiée à la maman du chanteur sur No me dejes de Paloma Pradal, et Tayc et Fauve Hautot ont une nouvelle fois rappelé à quel point leur complicité était puissante à travers un jive incroyable sur Blinding Lights de The Weekend.

Malheureusement, la soirée n'a pas été réussie pour tout le monde et ce sont donc Lucie Lucas et Anthony Colette, Dita Von Teese et Christophe Licata (et oui, comme quoi tout arrive !), ainsi qu'Aurélie Pons et Adrien Caby qui se sont retrouvés au face-à-face cette semaine. Et à ce petit jeu, et à la plus grande tristesse d'Agustin Galiana qui était son premier supporter, c'est l'actrice de Clem qui a finalement été éliminée !

Le beau message d'espoir de Lucie Lucas

Une déception pour Lucie Lucas ? Pas du tout. La comédienne l'a au contraire confié au micro de TF1, son objectif était ailleurs et a été parfaitement rempli. "J'avais vraiment un message à passer à toutes les femmes qui ont eu des enfants, eu des grossesses, qui ont malmené leur corps. Je voulais leur dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer des défis physiques complètement fous, qui paraissent inatteignables. Parce que, qu'on les atteigne ou pas, on se fait vraiment un cadeau", a-t-elle ainsi partagé avec bonheur.

Selon elle, son parcours dans DALS lui a tout simplement permis de se réconcilier avec son corps et de se retrouver, "Au lieu de porter notre corps, c'est lui qui se met à nous porter et ça nous rend tellement plus heureuse, plus épanouie. Il ne faut pas avoir peur, c'est possible. Je me disais, 'Voilà, ton corps n'est plus comme avant, il faut se résigner', Et bah non. J'ai vécu une aventure incroyable et j'ai adoré relever ce défi physique."

Il faut dire que Lucie Lucas revient de loin. L'actrice n'a pas hésité à le confesser, elle a mis beaucoup de temps à oser affronter ce challenge pas comme les autres, "Ca faisait quelques années que j'avais des discussions avec la production de Danse avec les stars et que je leur disais, 'Les gars, j'ai eu trois enfants, je ne suis pas sportive, j'ai jamais dansé, c'est impossible'." Et visiblement, sa relation avec son partenaire ne pouvait pas être meilleure pour enfin aller au bout de ses rêves, "Je suis très fière et merci Anthony encore une fois, sans toi je ne serai pas arrivé là."