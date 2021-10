Danse avec les stars 2021 : Lucie Lucas ou Aurélie Pons ? Agustin Galiana fait son choix

Si Michou et sa drôle de relation avec Elsa Bois est l'un des chouchous des fans de Danse avec les stars, c'est vite oublier que cette édition 2021 est encore portée par de grosses célébrités comme Lucie Lucas associée à Anthony Colette, et Aurélie Pons qui forme un duo avec Adrien Caby. De quoi faire le bonheur des téléspectateurs, mais briser le coeur... d'Agustin Galiana.

Aurélie Pons ou Lucie Lucas ? Le choix d'Agustin Galiana

Et pour cause, que ce soit dans Clem avec la première ou dans Ici tout commence avec la seconde, le comédien est l'habituel partenaire de jeu de ces deux stars. Aussi, il lui est difficile de savoir qui supporter devant sa télé. "Je ne peux pas les départager. Il y a ma soeurette depuis huit ans, qui participe cette année et il y a Aurélie avec qui je bosse depuis un an", a-t-il notamment confié auprès de Télé-Loisirs.

Néanmoins, conscient de l'incroyable succès du spin-off de Demain nous appartient, qui a l'avantage d'être diffusé tous les jours sur TF1, ce qui pourrait jouer en faveur d'Aurélie Pons qui enchaîne les tournages, Agustin Galiana s'est avoué prêt à faire un choix uniquement dans le but d'équilibrer les débats, "Là, comme il y a tellement de gens qui vont défendre Aurélie, et même si je vais la soutenir aussi, je pense que je vais quand même me tenir à côté de Lucie !" Une façon de se mouiller sans trop plonger.

"Elles vont beaucoup surprendre le public"

Quoi qu'il en soit, qu'importe son choix, il compte bien évidemment soutenir les deux, "J'irai bien sûr les encourager toutes les deux. 'Allez Lucie', 'Allez Aurélie'!'" Surtout, il s'avoue principalement heureux pour ses deux amies/partenaires qui vont enfin avoir la lumière qu'elles méritent grâce à DALS, "Elles vont beaucoup surprendre le public, qui ne les connaît pas vraiment. Même si les gens regardent Clem depuis 12 ans, il ne savent pas qui est vraiment Lucie Lucas. Et c'est pareil pour Aurélie. Ce sera une belle découverte pour les téléspectateurs !"

Et à en croire Agustin Galiana, cette reconnaissance est bien plus importante que son avis !