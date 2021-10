Ici tout commence : Aurélie Pons (Salomé) va-t-elle bientôt quitter la série ?

Présente dans la série Ici tout commence depuis ses débuts sur TF1, Aurélie Pons - l'interprète de Salomé, est également au casting de Danse avec les stars 2021 depuis quelques semaines. De quoi permettre à la comédienne de nous dévoiler un autre de ses incroyables talents, mais également d'inquiéter les fans de la fiction quotidienne.

Aurélie Pons va-t-elle quitter Ici tout commence ?

La raison ? Nombreux sont ceux à craindre aujourd'hui de voir Aurélie Pons profiter de sa nouvelle notoriété pour claquer la porte afin de se lancer dans d'autres projets ou, à l'inverse, que cette soudaine célébrité motive les créateurs à se passer d'elle afin de ne pas la voir prendre une plus grand importance que la série. On a pu le voir dans Plus belle la vie, les calendriers chargés de Laetitia Milot ou Fabienne Carat ont fini par lassé les scénaristes avec le temps...

Des craintes légitimes ? A priori, la réponse est non. Au micro de Voici, Sarah Farahmand (productrice) a effectivement confirmé que l'une des marques de fabrique d'Ici tout commence était l'évolution constante de son casting, "C'est une école, donc on sait que chaque année il y a des départs et des arrivées." En revanche, elle a tenu à l'assurer, il n'y a actuellement aucun plan pour laisser partir Salomé.

Les créateurs comptent énormément sur Salomé

Au contraire, à en croire ses propos, l'équipe créative souhaite profiter un maximum d'Aurélie Pons aujourd'hui, "On en demande beaucoup à Aurélie actuellement, car elle doit mener de front ces deux gros projets. On a envie qu'elle soit à l'écran". Selon la productrice, sa présence dans DALS est donc plus une bénédiction qu'un fardeau pour ITC et il serait idiot de briser ce lien, "Si les gens la découvrent et tombent amoureux d'elle dans Danse avec les stars comme nous on a pu le faire devant Ici tout commence, on a envie qu'ils regardent la série et qu'ils la retrouvent." Autrement dit, les créateurs d'Ici tout commence ont bien l'intention de capitaliser sur cette notoriété pour attirer le public et pourraient rapidement imaginer de plus grosses intrigues avec Salomé. Ouf !

Néanmoins, ne soyez tout de même pas surpris de voir prochainement l'héroïne s'absenter temporairement de l'écran. Sarah Farahmand l'a confessé, elle et son équipe tirent un peu trop sur la corde en ce moment concernant Aurélie Pons, qui se remet tout juste d'un drame familial, "On lui demande d'être très présente sur les deux tournages, en même temps, mais elle est super forte". Aussi, même si tout le monde est "très impressionné et surtout très fier d'elle" vis-à-vis de ses efforts, il n'est pas inenvisageable de la voir prendre quelques vacances afin de reprendre des forces avant d'attaquer de nouvelles histoires toujours plus intenses. Un mal pour bien !