Plus belle la vie : Laetitia Milot boycottée par les créateurs ? L'actrice pessimiste sur un retour

Alors que les scénaristes de Plus belle la vie ont été pris de court suite à l'envie de départ de Fabienne Carat (Samia) en fin d'année dernière, les auteurs de la fiction quotidienne de France 3 ne seraient pas les plus motivés à l'idée de réintégrer un personnage historique au sein de l'intrigue.

Un retour de Mélanie impossible ?

Auprès de Télé Star, Laetitia Milot a en effet confirmé que l'absence de Mélanie depuis de longues années maintenant n'était pas de son fait. Au contraire, après avoir assuré être la première à vouloir retrouver le Mistral, "J'ai revendiqué mon envie de retour depuis trois ans, pour le public qui le réclame", la comédienne a confessé que cette envie n'était visiblement pas partagée par tout le monde, "Mais la production ne souhaite malheureusement pas que Mélanie revienne".

Une affirmation qui devrait rapidement mettre la pression sur l'équipe créative de Plus belle la vie (on doute que les fans n'entendent pas son message), mais qui n'est pas très surprenante. Il y a quelques mois déjà, auprès de Télé 7 jours cette fois, Laetitia Milot confessait faire beaucoup d'efforts pour revenir à Marseille, "Depuis trois ans, je me rends disponible, quelques mois dans l'année, en prévision du retour de Mélanie dans Plus belle la vie". Or, selon elle, Mélanie ne serait pas la priorité des scénaristes, "Malheureusement, les auteurs n'ont pas encore trouvé le bon scénario pour faire revenir mon personnage au Mistral".

Vous l'aurez compris, Samia a possiblement plus de chances de revenir à la vie dans la série que Mélanie de réapparaître à l'écran...