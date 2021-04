Plus belle la vie : Samia pas vraiment morte ? Stéphane Hénon sème le doute

En octobre dernier, Fabienne Carat choquait les fans de Plus belle la vie : après avoir joué Samia durant 15 ans, elle décidait de faire ses adieux à la série. Son dernier épisode a été diffusé au début du mois de janvier et a fait débat. Certains téléspectateurs ont trouvé que la disparition de Samia était complètement bâclée. D'ailleurs, depuis ce jour-là, on ne savait toujours pas ce qu'il était réellement arrivé à Samia... jusqu'à la semaine dernière.

Samia est morte dans Plus belle la vie

Stupeur et surprise : Samia est morte dans Plus belle la vie. C'est en tout cas ce que veulent nous faire croire les scénaristes du feuilleton diffusé sur France 3. Ce vendredi 2 avril, Jean-Paul (Stéphane Hénon) découvrait que le corps de son ex-femme et celui du frère de celle-ci, Malik, ont été retrouvés après un accident de voiture en Algérie. Un moment émouvant à vivre pour le policier et les proches de Samia. Suite à la diffusion de l'épisode, Fabienne Carat, que l'on a pu voir dans Section de recherches, a réagi indirectement en retweetant et likant de nombreux messages sur Twitter.

S'agit-il d'une fausse mort ?

Mais Samia est-elle vraiment morte ? Certains internautes n'y croient pas et pensent que les scénaristes ont simplement voulu faire croire à la mort de l'ancienne héroïne. Et ils ne sont pas les seuls à le penser. Interrogé par TéléStar sur le destin tragique de Samia, Stéphane Hénon a tenu à rappeler un détail qui a son importance : on n'a pas vu le corps de Samia dans la série. "Jean-Paul n'a pas vu le corps de Samia. J'aime bien laisser les portes ouvertes." a-t-il déclaré. Plus belle la vie nous prépare-t-elle un nouveau rebondissement concernant Samia ? Rien n'est impossible et on a envie d'y croire !