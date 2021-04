Fabienne Carat (Plus belle la vie) en colère après la mort de Samia ?

Suite au départ de Fabienne Carat, les créateurs de Plus belle la vie ont imaginé la pire fin possible pour Samia dans le but de légitimer son absence des nouvelles intrigues. Ainsi, on a pu le découvrir dans les récents épisodes, l'ex-femme de Jean-Paul Boher et la maman de Lucie est désormais considérée comme morte. A priori, elle aurait été tuée dans un accident de voiture au côté de Malik, son frère.

Samia officiellement morte dans Plus belle la vie

Une fin aussi brutale qu'improbable, qui ne rend pas du tout justice à cet emblématique personnage, et qui provoque déjà la colère des fans. Il suffit effectivement de se rendre sur les réseaux sociaux pour constater que le public désapprouve à l'unanimité cette décision créative et regrette ce sadisme à son encontre.

Et du côté de Fabienne Carat, qu'en pense la comédienne ? A l'heure actuelle, c'est un grand mystère. Là où, en janvier dernier, elle n'avait pas hésité à partager sa déception face aux adieux de Samia imaginés par les auteurs, "C'est un départ un peu étrange. Même moi en tant qu'interprète, j'ai été déstabilisée. On a l'impression qu'ils ont été pris de court alors que j'avais prévenu de mon départ en amont", elle n'a pas encore réagi officiellement à la mort de son héroïne.

La réaction indirecte de Fabienne Carat

Cependant, si ce silence peut logiquement surprendre quand on connait son attachement envers Samia, un personnage qu'elle a incarné pendant près de 15 ans, il suffit peut-être de lire entre les lignes pour réellement comprendre ce qu'elle pense de cette révélation. Et pour cause, malgré son absence de déclaration personnelle à ce sujet, Fabienne Carat a déjà profité de son compte Twitter pour partager certaines réactions du public.

Or, vous pouvez le découvrir ci-dessous, nombre de ces réactions sont loin d'être élogieuses envers les scénaristes et la série. Entre les retweets de messages comme "C'est du n'importe quoi ! Samia et Malik aussi, histoire de faire bonne mesure ? Une scène d'enterrement et on n'en parle plus ? Ils rêvent", "Se débarrasser de Samia d'une telle façon ? c'est un manque de respect !" ou encore "C'est pas possible qu'elle nous quitte comme ça, c'est un personnage phare de la série ça serait pas sympa pour les fans", il n'est pas idiot de penser que Fabienne Carat est la première à désapprouver la fin réservée à Samia.