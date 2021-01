Plus belle la vie : Fabienne Carat déçue par le départ de Samia, "J'ai été déstabilisée"

Fabienne Carat ne fait désormais plus partie du casting de Plus belle la vie, mais le départ de Samia - son personnage, continue de faire parler aujourd'hui. Il faut dire que les scénaristes ont imaginé une fin frustrante et surprenante. Ainsi, blessée par une nouvelle déception amoureuse avec Jean-Paul qui lui préfère Léa, Samia a tout simplement décidé de quitter le Mistral et d'abandonner derrière elle sa famille et sa vie.

Un départ décevant pour Samia ? Fabienne Carat confirme

Une fin incohérente au regard de tout ce que l'on connait de l'héroïne (même si quelques précisions seront bientôt apportées à l'écran), qui n'a pas convaincu Fabienne Carat. Auprès de Ciné Télé Revue, l'actrice - interpellée sur la réaction des fans vis-à-vis de cette intrigue, n'a pas hésité à faire part de sa propre déception, "J'avoue être complètement d'accord avec le public dans le sens où c'est un départ un peu étrange. Même moi en tant qu'interprète, j'ai été déstabilisée".

Une situation véritablement surprenante pour l'actrice, "On a l'impression qu'ils ont été pris de court alors que j'avais prévenu de mon départ en amont", qui n'a par ailleurs pas été simple à vivre, ni à jouer sur les plateaux, "Même moi, je ne savais pas ce qui se passait quand je jouais, ce qui a été très perturbant. J'ai été obligée de leur faire confiance mais je suis restée un peu sur ma faim."

"Il faudrait poser la question à la production"

Le plus étonnant avec cette fin mi-ouverte, mi-bâclée, c'est qu'elle ne collerait pas à l'imagination des auteurs. Selon la comédienne, les créateurs auraient tout fait pour la retenir en lui promettant de nouvelles idées, "Ils m'ont gentiment proposé de belles histoires. J'ai été sincère avec eux, comme je l'ai été avec moi. J'ai ressenti le besoin de passer à autre chose". Ils avaient donc amplement les capacités et le talent pour faire mieux que ça.

De fait, alors que la colère gronde toujours autant au sein de la fan-base, Fabienne Carat encourage désormais les journalistes à faire la lumière sur cette affaire, "Il faudrait poser la question à la production, car je suis un peu coite, comme le téléspectateurs".