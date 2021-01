Plus belle la vie : disparition de Samia, la vérité bientôt dévoilée

Fabienne Carat a peut-être récemment quitté Plus belle la vie, mais Samia - son personnage, se retrouve toujours au centre de l'intrigue. Non, l'héroïne n'est pas incarnée par une nouvelle actrice (et ne le sera jamais), mais son départ du Mistral est désormais entouré d'un mystère qui inquiète logiquement de nombreux personnages, à commencer par Jean-Paul Boher.

Le mystère de Samia bientôt levé

Est-elle simplement cachée, isolée des autres, pour réfléchir à sa vie ? A-t-elle été kidnappée ? A-t-elle été tuée ? Aurait-elle fait une tentative de suicide après ces derniers mois compliqués ? Si ces questions vous hantent également, sachez que l'on aura bientôt la réponse. Interrogé par les lecteurs de Télé-Loisirs, "Va-t-on savoir ce qui est arrivée à Samia ?", Stéphane Henon a révélé, "Heu oui. Moi, je ne le sais pas encore mais, forcément, on va savoir ce qui est arrivé à Samia. On ne peut pas vous laisser comme ça."

Et si le comédien ne sait donc toujours pas ce que préparent les scénaristes de Plus belle la vie, il est visiblement confiant au regard des échos qu'il a pu avoir, "La surprise, je vais l'avoir un peu en avance de vous car je vais la jouer mais je fais confiance aux auteurs mais cela risque d'être assez surprenant". Mouais. A moins que Samia soit en fait toujours policière et en mission sous-couverture ou qu'elle se soit réfugiée chez une partie inconnue de sa famille, on a quand même du mal à voir comment on pourrait être surpris par la révélation.

Un acteur fan des surprises

Pour l'anecdote, Stéphane Henon a également révélé pourquoi il n'était pas encore au courant de la suite de cette histoire. Cela n'a rien à voir avec une méfiance des auteurs concernant sa capacité à garder secret un spoiler, il souhaite simplement être lui aussi surpris par les intrigues, "Je découvre, j'adore découvrir les scénarios. J'apprends les textes au dernier moment car je suis un comédien spontané. J'aime avoir cette spontanéité."

Selon lui, c'est en découvrant et en apprenant ses textes à la dernière minute qu'il se sent le plus libéré pour jouer, "Je trouve que c'est une bonne manière de faire. Je pense que tout le monde est capable de le faire mais c'est une question de confiance en soi. C'est la technique qui me va le mieux d'apprendre sur le moment. C'est là où je suis le plus spontané. Il y a des gens qui peuvent le faire et d'autres qui n'y arrivent pas".