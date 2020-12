Plus belle la vie : pourquoi Fabienne Carat (Samia) ne sera pas remplacée

En octobre dernier, Fabienne Carat annonçait qu'elle quittait Plus belle la vie après 15 ans à jouer Samia Nassri. Le personnage va donc disparaître en 2021 et l'actrice a déjà tourné ses dernières scènes. Le destin du personnage ne soit pas encore connu mais une chose est certaine : le départ de l'actrice va marquer la fin de l'histoire de l'ex-femme de Jean-Paul Boher (Stéphane Henon).

Pourquoi Fabienne Carat ne sera pas remplacée

Dans Plus belle la vie, il n'est pas rare qu'un personnage change de tête lors d'un départ. Récemment, c'est Malika Alaoui qui a dû s'absenter après avoir été exposée à la Covid-19. Auparavant, Noé ou encore Thérèse avaient changé d'interprète. Mais ce ne sera pas le cas pour Samia Nassri qui fera ses adieux l'an prochain. Interrogée par Télé 7 Jours sur son départ du feuilleton de France 3, Fabienne Carat a confié qu'elle avait proposé à la production d'être remplacée. Mais l'équipe de la série aurait refusé selon la star.

Pour quelle raison ? "J'incarnais le personnage depuis trop longtemps pour que ce soit crédible. Déjà que cela avait été difficile pour les rôles de Patrick Nebout et de Coralie après beaucoup moins d'années." a confié la star. Eh oui, les téléspectateurs n'avaient pas très bien vécu les remplacements du policier joué depuis 2013 par Jérôme Berton et anciennement incarné par Franck Sémonin et de Coralie : Sara Mortensen avait dévoilé en 2019 avoir été écartée du tournage avant d'être remplacée par Coralie Audret. C'est donc pour éviter de nouvelles critiques que la prod a décidé de ne pas donner un nouveau visage à Samia.

Quelle fin pour Samia ?

Pour l'instant, on ne sait pas ce qui attend Samia pour son départ mais Fabienne Carat a dévoilé qu'elle approuvait la fin choisie. Mais l'actrice a aussi semé le doute sur la suite. "J'ignore quel est l'avenir de Samia, qui n'apparaîtra plus à l'écran après le 8 janvier, même si l'on continue de parler d'elle les trois semaines suivantes" a confié la star. Le mystère est total !