Plus belle la vie : Malika Alaoui (Mila) absente de la série et remplacée... par du Deepfake

Il y a quelques semaines, la comédienne Malika Alaoui annonçait avoir été déclarée "cas contact" au Covid-19. De fait, la production de Plus belle la vie n'a logiquement pas pris de risques et lui a donc demandé de respecter une quatorzaine loin des plateaux afin d'éviter un possible cluster.

Problème, cette situation est arrivée au pire des moments pour la série puisque Mila, son personnage, est actuellement au centre de l'une des intrigues principales. Aussi, face à cet imprévu de taille, les créateurs ont fait le choix de recruter (temporairement) une nouvelle actrice pour continuer de faire vivre l'héroïne au Mistral de France 3.

Malika Alaoui remplacée... mais présente

Une fausse bonne idée qui pourrait perturber le public avec ce soudain changement de visage ? Oui... et non. Si la comédienne Laura Farrugia a effectivement été choisie pour incarner Mila à l'écran le temps que Malika Alaoui se rétablisse, c'est bien la tête de cette dernière qui apparaîtra en réalité à l'écran. Comment ? D'après les informations du JDD, les producteurs vont tout simplement utiliser la technologie de la Deepfake.

Pour faire simple, il s'agit d'une technologie que l'on retrouve de plus en plus sur Internet (notamment les sites pornographiques) mais également à la télévision dans l'émission C Canteloup (TF1), qui consiste à incruster un visage artificiel d'une personne sur le véritable corps d'une autre, sans que cela ne soit visible par le spectateur (voir ci-dessous). Et visiblement, la mission serait réussie du côté de Plus belle la vie puisque le JDD, qui a vu cette scène, affirme que "la différence est quasi-indétectable". De quoi forcément nous intriguer.

Une technologie à la fois simple et compliquée

Auprès de FranceInfo, dans une interview repérée par Allociné, Yanis aka French Faker sur le net - un spécialiste du genre en France, a révélé avoir été contacté par la production de la série pour réaliser cette performance. Il l'a alors expliqué, tout est basé sur un apprentissage automatique de la technologie, "On prend des sources, dans le cas de Plus belle la vie c'est l'actrice Malika Alaoui, on prend 10 à 15 minutes de vidéo de cette personne pour avoir tous les angles de son visage. Ensuite on fait apprendre à l'ordinateur les différentes expressions de Malika (actrice A, ndlr). En parallèle, on récupère les séquences de destination sur l'actrice qui la remplace (actrice B, ndlr). On découpe le tout et on met tout ça dans l'algorithme".

Bien évidemment, tout n'est pas aussi facile que ça en à l'air. Au contraire, Yanis doit ensuite "matcher les tons, les couleurs, pour que le visage se calque au maximum" et réussir à intégrer cette tête avec ce nouveau corps. De plus, il y a également un gros travail à réaliser en amont de la part de la nouvelle actrice, "Comme l'algorithme apprend des émotions de la personne qui va être "deepfakée", si Laura arrive à jouer un peu comme Malika, ça va encore mieux marcher".

Plus belle la vie souffre peut-être de la concurrence de TF1 (Demain nous appartient, Ici tout commence) et de France 2 (Un si grand soleil), mais la série de France 3 a toujours une longueur d'avance sur elles.