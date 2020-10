Plus belle la vie : Mila va changer de visage temporairement à cause du Covid-19

Le Covid-19 s'invite sur les plateaux de PBLV

Il n'y a pas que les intrigues de Plus belle la vie qui peuvent être WTF à l'occasion, les coulisses de la série sont également capables de se retrouver au centre de situations totalement improbables. Et on en aura bientôt une nouvelle fois la preuve à l'écran.

Comme vient de le révéler Puremedias, la comédienne Malika Alaoui - l'interprète de Mila, vient en effet d'être désignée cas contact vis-à-vis du Covid-19. Rassurez-vous, elle n'est pas contaminée par le virus, mais afin de respecter les règlements sanitaires mis en place sur le plateau de tournage, elle est désormais contrainte de s'absenter quelques jours afin d'éviter le moindre risque.

Nouveau visage pour Mila

Le problème ? Cela ne vous a pas échappé, l'héroïne incarnée par l'actrice est actuellement au coeur d'une grosse intrigue au Mistral, notamment au niveau de sa relation avec Mouss. De fait, les créateurs - qui n'ont pas le temps d'improviser de nouveaux scénarios durant son absence, ont tout simplement pris la décision de tourner la suite de cette histoire... avec une autre comédienne.

Vous avez bien lu, si Plus belle la vie est habituée à voir ses personnages changer définitivement de visage au fil des années suite aux départs des acteurs ou à des problèmes d'agenda sur le long-terme, la production a ici décidé d'opter pour un telle opération mais de façon temporaire. Aussi, c'est l'actrice Laura Farrugia (voir ci-dessous) qui a été choisie afin de combler ce vide le temps de quelques épisodes. La durée de ce remplacement n'est pas encore connue, mais on sait déjà que cette évolution physique sera visible à partir du 26 novembre sur France 3.

Les conséquences de 2020 sont décidemment sans limites.