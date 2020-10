Plus belle la vie : Mouss et Mila enfin en couple ?

Un nouveau couple est-il en train de naître au Mistral ? C'est la question que l'on peut se poser ces derniers temps au regard de l'évolution de la relation entre Mouss et Mila dans Plus belle la vie. Plus proches que jamais, les deux amis semblent clairement prendre une direction plus importante, en atteste notamment leur envie de coucher ensemble.

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'avenir du duo pourrait ne pas passer par la case "histoire d'amour". C'est en tout cas ce que nous laisse penser un extrait inédit de l'épisode 4132 qui sera diffusé le 20 octobre prochain sur France 3.

Pas de couple à venir pour Mouss et Mila ?

Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, on y découvre Mouss faire une étonnante révélation à Mila, "Je t'ai menti. Je suis désolé, je regrette, j'aurais pas dû faire ça. J'aimerais bien revenir en arrière, recommencer... J'ai menti. Je t'aime pas." Pire, il en rajoute ensuite une couche en précisant maladroitement, "J'ai voulu te faire plaisir car je sais que les meufs vous aimez bien les belles déclarations. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu te faire plaisir. Je t'aime bien, limite beaucoup, mais moins que 'je t'aime tout court'". Une confidence qui va prendre de court la jeune femme qui ne va logiquement pas savoir quoi lui répondre.

A l'heure actuelle, il est difficile de savoir si elle sera déçue (visiblement pas) ou s'il s'agira encore d'un mensonge de Mouss pour se protéger (apparemment non), mais une chose est déjà certaine, les prochains jours s'annoncent surprenants et cette relation n'a pas fini de nous surprendre...