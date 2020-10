Plus belle la vie : François Marci bientôt en couple avec Sophie ? Thierry Ragueneau répond

C'est officiel, Thierry Ragueneau est enfin de retour dans Plus belle la vie après de très longues années d'absence. Et comme l'a confié l'acteur auprès de Téléstar, c'est un événement qu'il savoure tout particulièrement, "Je ne pouvais pas rêver mieux. PBLV c'est une ambiance comme nulle part ailleurs. Avec Michel Cordes (Roland) et Laurent Kérusoré (Thomas), nous sommes très heureux de partager cette belle intrigue. Et c'est toujours passionnant de jouer avec mon épouse, Cécilia Hornus (Blanche)."

Un retour définitif pour François ?

A ce sujet, l'interprète de François Marci a confirmé que son histoire avec son ex pourrait partir dans une certaine direction qui pourrait plaire au public. Après avoir confié, "Ses rapports se sont apaisés avec Blanche. Mais vont-ils renouer ?", il a confessé, "Il va se passer des choses rigolotes entre eux".

Il faut dire que si un nouvel avenir entre eux semble désormais possible, c'est parce que l'acteur est prêt à rester un bout de temps au Mistral cette fois-ci. Il ne sait encore rien des plans des scénaristes, mais Thierry Ragueneau a tout de même déjà révélé, "Est-ce qu'il se réinstalle pour de bon ? Mystère. Mais moi, je serais complètement partant pour rester", avant de dévoiler ses premiers souhaits pour le futur, "J'adorerais faire revenir mes 'enfants', Lucas (Geoffrey Sauveaux) et Johanna (Dounia Coesens)".

Un couple avec... Sophie ?

En attendant, c'est aux côtés de Sophie - la nouvelle héroïne incarnée par Marine Danaux, que François va vivre une partie de sa nouvelle aventure. Intrigué par l'ex-maîtresse de son père, il va notamment se rapprocher afin de mieux la cerner, "Pour découvrir ses véritables intentions, il s'intéresse à elle."

Cependant, rassurez-vous, même si les scénaristes de Plus belle la vie adorent les histoires WTF (poke Théo et Coralie), rien de bizarre ne devrait voir le jour ici, "De là à avoir une aventure avec l'ex de son père ? Si les enfants sont vraiment de Roland, il serait donc à la fois leur demi-frère et leur beau-père. Pas simple..." Pfiou.