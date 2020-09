Plus belle la vie : François Marci de retour... avec une intrigue choc

C'est une belle surprise qui s'apprête à être dévoilée dans Plus belle la vie. Comme l'a repéré Stars-actu, un acteur emblématique de la série de France 3 va bientôt effectuer son grand retour au Mistral. De qui s'agira-t-il ? De Thierry Ragueneau, l'interprète de François Marci.

François Marci de retour, une fille cachée dévoilée ?

On peut le découvrir sur le compte Instagram du comédien, Thierry Ragueneau est en effet de retour à Marseille et a même déjà retrouvé toute une partie de l'équipe. A cette occasion et en attendant sa réapparition sur nos écrans, il s'est déjà amusé à mettre en scène quelques vidéos très drôles dans lesquelles Laurent Kerusoré (Thomas), une régisseuse ou un réalisateur de la fiction quotidienne réclament naturellement (ou presque) un retour de son personnage.

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore pour combien de temps ce retour est prévu, mais on connait déjà la raison qui poussera François Marci à revenir au Mistral. Et ça devrait en surprendre plus d'un. D'après Stars-actu, cela "sera lié au secret de Roland vis-à-vis de Sophie, sa petite protégée qu'il a installé chez Thomas, et qui pourrait bien être sa fille cachée !"

Oui, on peut déjà s'attendre à une nouvelle intrigue tordue et compliquée comme savent si bien le faire les scénaristes, qui devrait par ailleurs débuter en octobre sur France 3.