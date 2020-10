Plus belle la vie : François de retour, nouveau couple avec Blanche ? Thierry Ragueneau se confie

C'est officiel, Thierry Ragueneau est de retour dans Plus belle la vie. 11 ans après son départ, le comédien retrouve la série de France 3 avec son rôle de François pour une intrigue mouvementée. Un véritable bonheur pour son interprète qui, comme il l'a confié à Télé-Loisirs, attendait ce moment depuis déjà plusieurs années, "Ça faisait près de deux ans que mon retour était acté, mais quand on est une quarantaine de récurrents, il faut écrire pour tout le monde et tout le monde doit tourner."

Retour d'un couple mythique ?

Mais alors, ce retour est-il définitif ou s'agit-il, à l'instar de ce que peut faire Laetitia Milot (Mélanie) par instant, d'un simple coup de vent nostalgique ? A priori, c'est la première option qui semble envisagée. Thierry Ragueneau l'a confessé, les scénaristes ont posé les bases d'un long-terme au Mistral, "Je pense qu'il a envie de rester, qu'il en a ras le bol des États-Unis. Il est séparé de sa famille depuis longtemps et, pour lui, rien n'est plus important."

Et en parlant de famille, c'est du côté de sa relation avec Blanche que les choses pourraient évoluer dans les semaines / mois à venir. Après avoir rappelé, "Il a notamment reçu la visite de Noé, ce qui signifie qu'il connaît bien le fils de son ex, et donc qu'il a des rapports avec elle. Leurs relations se sont apaisées", l'acteur a confié avec enthousiasme que toutes les portes étaient ouvertes pour le futur, "Il peut tout se passer avec Blanche ! Cette intrigue est formidable : non seulement elle est bien amenée mais elle ouvre un panel de possibilités énorme !"

Une nouvelle preuve que dans Plus belle la vie, aucune histoire n'est jamais réellement terminée.