Plus belle la vie en danger : audiences en baisse et fans déçus, bientôt la fin de la série ?

Du côté des séries quotidiennes, tout va bien chez TF1. Tandis que Demain nous appartient continue de fasciner le public, la chaîne a récemment lancé Ici tout commence, son tout premier spin-off, avec déjà un succès d'audiences à la clé. Malheureusement pour France 3, la situation est loin d'être aussi réjouissante avec Plus belle la vie.

Une série en perdition ?

Comme le rappelle Le Parisien dans un long dossier qui lui est consacrée, la série a quasiment perdu la moitié de son public en 9 ans. Ainsi, de 5,4 millions de téléspectateurs chaque soir en 2011, Plus belle la vie n'en attire désormais plus que 2,9 millions en moyenne en 2020. Une situation qui peut s'expliquer par la nouvelle façon de consommer de ses fans (épisodes disponibles en avance sur Salto, rattrapage en replay, piratage toujours très important...), mais qui n'est pas l'unique raison d'une telle désertion.

Interrogée par le journal, une ex-collaboratrice de la production n'a pas hésité à pointer du doigt le côté vieillissant de Plus belle la vie, là où les feuilletons de TF1 se montrent plus créatifs et plus libres dans leurs idées de narration/décors. "Ils se sont endormis sur une recette, sans vraiment se renouveler" a-t-elle indiqué, "Il y a dix ans, on aurait dû investir 10 à 30 millions d'euros pour changer de studio de tournage, de décors et avoir des plateaux en plein air. Ceux de La Belle de Mai, à Marseille, ne sont plus adaptés."

Un constat implacable tant il est difficile de ne pas grimacer devant le carton-pâte du Mistral, qui fait dire à cette dernière, "C'est le début de la fin. Je ne vois pas comment ça pourrait remonter". Et malheureusement pour la production, cette vision est visiblement partagée par le public. Auprès du Parisien, Céline - une ancienne fan, a de son côté confessé avec regret, "Le feuilleton a mal vieilli. On a vite vu la différence quand est arrivé Demain nous appartient sur TF1". Oui, ça fait mal.

Les créateurs à l'écoute des critiques

Mais plus que la réalisation ou les décors datés, ce sont surtout les histoires qui semblent lasser les téléspectateurs. L'un d'entre eux a jugé "pas crédible" la nouvelle intrigue de Roland Marci, tandis qu'un autre a révélé qu'elles étaient de plus en plus "tirées par les cheveux".

Le point positif, c'est que ces plaintes ont été entendues par les créateurs. Auprès du Parisien, Guillaume de Menthon, président de TelFrance, a tenu à assurer que la série retrouvera bientôt l'essence même de ce qu'elle était à ses débuts, "Les intrigues vont se recentrer autour de la place du Mistral. On va également s'appuyer sur nos personnages totem sans trop les abîmer." A ce sujet, à quelques semaines du départ de Fabienne Carat - l'emblématique interprète de Samia, les scénaristes ont déjà des idées en tête pour combler cette future absence, "Dans les prochaines semaines, on assistera au retour en force de Boher. Dans ce climat pesant, on souhaite offrir une bulle d'espoir avec des personnages qui s'accrochent." Bref, tout est (encore) sous contrôle.

Enfin, rassurez-vous, si vous êtes toujours aussi fan de Plus belle la vie, sachez que la série est encore loin d'être annulée par France 3. Guillaume de Menthon l'a rappelé, "Est-ce que ça nous préoccupe plus que ça ? Il y a toujours eu des abandonnistes. Mais depuis lundi, on est remonté à 3,4 millions de fidèles et même 3,8 millions si on ajoute le piratage." En espérant que cet optimisme perdure...