Plus belle la vie : Roland vs Thomas, Michel Cordes bouleversé sur le tournage par cette histoire

Les scénaristes de Plus belle la vie ont décidé de surprendre les fans en cette rentrée. Habituellement posé, en retrait avec le rôle du sage du Mistral, Roland Marci (incarné par Michel Cordes) a vu son attitude totalement changer ces dernières semaines, la faute à l'arrivée d'une nouvelle femme (Sophie) et de ses deux enfants (Lola et Kylian) à Marseille.

Un tournage émouvant

Autoritaire, peu à l'écoute des autres, égoïste... Roland est actuellement prêt à se mettre sa famille à dos pour cette nouvelle venue inconnue de tous. Un comportement qui interroge et qui intrigue les fans, et qui bouleverse régulièrement Michel Cordes sur les plateaux. A l'occasion d'une interview accordée à Télé Star, l'acteur a en effet révélé vivre un tournage très particulier en compagnie de ses partenaires de jeu.

"Avec Laurent Kérusoré [l'interprète de Thomas, son fils à l'écran, ndlr], nous avons souvent les larmes aux yeux en jouant cette intrigue, car notre lien amical est fort" a notamment confié le sénior de la série quotidienne, avant d'ajouter, "Depuis toutes ces années, je suis son papa de fiction". Et forcément, quand c'est la première fois que des tensions aussi fortes apparaissent dans l'intrigue, l'émotion peut vite prendre le dessus.

Michel Cordes passionné par l'intrigue

Toutefois, n'allez pas croire que Michel Cordes regrette cette situation. Il l'a au contraire confessé, c'est lui-même qui a demandé aux auteurs de lui imaginer une telle intrigue (qui nous réserve encore quelques surprises). Lassé d'être considéré comme le simple "patriarche et pilier", il souhaitait amener Roland un peu plus loin, "J'ai souvent demandé aux auteurs de rendre Roland un peu plus 'méchant', plus tordu".

Aussi, le comédien l'avoue avec fierté et soulagement, il est maintenant le plus heureux des artistes sur les plateaux de Plus belle la vie, "Je suis donc heureux d'aller vers d'autres registres, de le voir sortir de ses gonds." De quoi oublier les rumeurs de départ le concernant ?