Love Hard 2 : Jimmy O. Yang (Josh) a déjà des idées pour une suite

Il n'est (presque) jamais trop tôt pour se préparer aux fêtes de fin d'année. Avec le film Love Hard, Netflix nous plonge dans cette période qui sent bon le sapin et le vin chaud : Natalie (Nina Dobrev), une journaliste spécialiste des premiers dates qui tournent mal, va craquer pour Josh, un BG sur une appli de rencontre. Après quelques semaines, elle décide de tout plaquer pour le rejoindre chez lui, à l'autre bout du pays. Sauf que la personne avec qui elle parlait est en fait... un catfish : le vrai Josh (Jimmy O. Yang) est beaucoup moins sexy que ce qu'elle pensait. Alors que Josh propose à Natalie de séduire Tag (Darren Barnet alias Paxton dans Mes premières fois), le garçon dont il a utilisé les photos, cette dernière se rend compte qu'elle a en fait des sentiments pour le vrai Josh et surprise (non), ils finissaient ensemble à la fin du film.

Même si le film se termine de façon parfaite et ne nécessite pas forcément une suite, on imagine qu'un deuxième volet n'est pas impossible, d'autant plus que Love Hard cartonne en France et dans le monde. Et justement, certains membres de l'équipe sont prêts pour tourner un nouveau long métrage.

Jimmy O. Yang donne son idée pour Love Hard 2

Pour l'instant, Netflix n'a pas confirmé une suite pour Love Hard mais Jimmy O. Yang alias Josh a déjà une idée pour une potentielle suite et elle confirme le couple Natalie/Josh (saviez-vous aussi que deux acteurs du fim sont en couple dans la vie ?). Interrogé par Insider, l'acteur vu aussi dans Space Force et Silicon Valley a expliqué avoir pitché une idée aux scénaristes : "Je pense que dans le prochain film, on devrait tourner à Los Angeles et ce serait inversé. C'est Josh qui pourrait vivre à LA avec Natalie" a confié l'acteur.

Une idée pas très originale de base mais Jimmy O. Yang n'a pas terminé ! "Dans le deuxième film, il pourrait en faire un peu trop. Il devrait venir à LA et sortir dans les boîtes, y passer son temps, faire beaucoup trop la fête" s'est amusé l'acteur. Son but ? Changer la personnalité un peu lisse de Josh. Pas sûr que ça les scénaristes et Netflix valident l'idée mais bon, on ne dirait pas non à un Love Hard 2 quoiqu'il en soit.