Love Hard : deux acteurs du film Netflix sont en couple dans la vie !

Go pour regarder des films de Noël sous un plaid ! Ok, ce n'est pas encore les fêtes de fin d'année mais on peut - comme toujours - compter sur Netflix pour nous mettre dans l'ambiance. En attendant La Princesse de Chicago 3, Netflix a recruté Nina Dobrev pour le film Love Hard. Le pitch ? Grosse looseuse en amour, Natalie a un coup de foudre pour Josh sur une appli de rencontre et décide de le rejoindre chez lui par surprise de l'autre côté du pays. Sauf que Josh n'est pas du tout le garçon avec qui elle pensait discuter...

Au côté de l'ex-star de The Vampire Diaries, on retrouve aussi deux stars de Netflix : Darren Barnet (Paxton dans Mes premières fois) et Jimmy O. Yang (vu dans Space Force). Et on vous dit avec qui les stars du film sont en couple dans la vie... et il y a une surprise. Eh oui, un vrai couple se cache parmi les acteurs.

Darren Barnet (Tag) et Mikaela Hoover (Chelsea) sont en couple !

S'ils n'ont aucune scène ensemble dans Love Hard, Darren Barnet, qui joue Tag, et Mikaela Hoover, qui incarne Chelsea, la femme du frère de Josh, sont en fait en couple dans la vie. Et ça ne date pas du tournage : les deux acteurs sont en fait en couple depuis plusieurs années et, même s'ils sont assez discrets sur les réseaux, ils ont déjà posté quelques rares photos de couple sur Instagram. Ils ont même posé ensemble à l'avant-première du film The Suicide Squad cet été.