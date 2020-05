Nina Dobrev en couple avec le snowboardeur Shaun White ? Son officialisation originale ❤️

"Nina n'aime pas dévoiler sa vie privée à la légère, mais ça montre combien elle est heureuse et à l'aise avec Shaun et dans leur couple qu'elle soit prête à sauter le pas", a expliqué une source proche de Nina Dobrev à E! News.

"Nina et Shaun ont fait savoir à leurs amis qu'ils forment un couple sérieux"

Ce même informateur ajoute que leur couple a commencé à devenir sérieux au moment du Nouvel An, mais que tout s'est "vraiment accéléré entre eux quand les ordres de confinement sont entrés en vigueur" : "Après avoir passé des semaines ensemble pendant le confinement, Nina et Shaun ont fait savoir à leurs amis qu'ils formaient un couple sérieux." En plus, Shaun White et l'ex-interprète d'Elena seraient en parfaite symbiose : "Ils ont une énergie semblable, ils sont drôles tous les deux, ce sont des personnes faciles à vivre qui aiment rire et bouger." Que demander de plus ?