Nina Dobrev veut séduire Darren Barnet dans la bande-annonce de Love Hard, film de Noël de Netflix

Pourquoi attendre le mois de décembre pour se mettre dans l'ambiance de Noël ? Comme chaque année, Netflix va nous gâter avant l'heure avec une flopée de films et de séries de Noël et ça commence dès le début novembre. Après Holidate ou Un Noël tombé du ciel en 2020, le programme s'annonce déjà chargé en 2021. Et un film a déjà retenu notre attention : Love Hard.

Nina Dobrev devient l'héroïne d'un film romantique de Noël

Après quelques années plutôt calme (si on ne compte pas le flop de sa série, Fam), Nina Dobrev est de retour devant les caméras ! L'ex-star de The Vampire Diaries revient une comédie romantique de Noël et franchement, on a hâte de la voir. Le pitch ? Natalie (Nina Dobrev) est une looseuse de l'amour et enchaîne les relations cata. Quand elle matche avec le sexy Josh sur une appli de rencontres, elle pense avoir enfin trouvé l'amour avec un grand A. Elle décide alors de s'envoler pour New York pour passer les Fêtes avec Josh mais découvre qu'elle a été victime d'un catfish. Le vrai Josh (Jimmy O. Yang) va alors l'aider à séduire Tag (Darren Barnet, la star de Mes premières fois), le beau brun pour qui elle a craqué en photo.

La bande-annonce disponible dans notre diaporama donne un premier aperçu du film qui sera dispo le novembre prochain sur la plateforme. Bon, d'accord, on voit déjà la fin arriver à plein nez mais est-ce-que ça va nous empêcher de le regarder ? Pas du tout ! Love Hard est l'un des premiers films de Noël qui sera mis en ligne en cette fin d'année sur Netflix. On pourra aussi retrouver en novembre le dernier volet de La Princesse de Chicago et Que souffle la romance, un film de Noël centré sur un couple gay. De passer de très bonnes fêtes de fin d'années !