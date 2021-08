La Princesse de Chicago 3 : la date de sortie approximative dévoilée (et on a aussi le résumé)

La Princesse de Chicago 3 : le résumé et la date de sortie dévoilés

Après la saga High School Musical, Vanessa Hudgens est devenue la star d'une saga de Noël : La Princesse de Chicago (The Princess Switch en VO). Et La Princesse de Chicago, qui spoilait un autre film de Noël sur Netflix, a eu deux suites : La Princesse de Chicago 2 qui est déjà dispo et La Princesse de Chicago 3, dont les fans attendent la sortie. Alors que le 3ème film avait été annoncé en octobre 2020, le résumé du 3ème et dernier volet ainsi que la date de sortie ont été révélés par Netflix.

Quant à l'histoire, la voici : "Lorsqu'une relique inestimable est volée, la reine Margaret et la princesse Stacy demandent l'aide de Fiona, l'audacieuse cousine sosie de Margaret, qui fait équipe avec un homme fringant et mystérieux de son passé pour la récupérer... ce qui ravive les étincelles d'une alléchante romance de Noël et entraîne un échange très inattendu". Et la date de sortie est prévue sur Netflix en novembre 2021, mais sans qu'on connaisse le jour exact pour le moment.

Vanessa Hudgens sera au casting de deux autres films sur Netflix

Vanessa Hudgens, qui était aussi dans un autre film de Noël sur Netflix (L'Alchimie de Noël), a aussi deux autres films prévus sur Netflix pour cet automne 2021. Il s'agit de My Little Pony : A New Generation (24 septembre 2021) et Tick, Tick...BOOM ! (19 novembre 2021).

My Little Pony : A New Generation sera un film d'animation avec Vanessa Hudgens donc, mais aussi Sofia Carson (Descendants), Liza Koshy (Work It) ou encore Kimiko Glenn (Orange is the New Black). Le pitch ? "Des années après les événements de My Little Pony : Les amies, c'est magique, le film sera centré sur Sunny Starscout, une exilée et une jeune activiste qui voit toujours de l'espoir dans un Equestria où les enseignements de Twilight Sparkle sur l'amitié et l'harmonie ont été remplacés par la paranoïa et la méfiance, et où les trois espèces de poneys vivent séparées les unes des autres. (...) Cependant, lorsqu'elle rencontre une licorne perdue nommée Izzy, les deux se lancent dans une aventure impliquant des numéros musicaux, des théories du complot et 'le Poméranien volant le plus mignon du monde' alors qu'ils voyagent vers de nouvelles terres tout en affrontant leurs peurs et en transformant leurs ennemis en amis".

Concernant Tick, Tick...BOOM !, ce sera un film avec Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man, The Social Network), Jordan Fisher (À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours, Work It), Alexandra Shipp (X-Men : Apocalypse, Love, Simon) ou encore Judith Light (The Politician, Madame est servie). Un scénario basé sur la comédie musicale semi-autobiographique de Jonathan Larson. Le synopsis : "Dans les années 1990, Jon, aspirant compositeur, gagne sa vie en tant que serveur à New York tout en écrivant Superbia, qu'il espère être la prochaine grande comédie musicale américaine...".