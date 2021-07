Darren Barnet (Paxton dans Mes premières fois) est en couple (et on a le coeur brisé)

Dans la saison 2 de Mes premières fois, Devi (Maitreyi Ramakrishnan) hésite entre Ben (Jaren Lewison) et Paxton (Darren Barnet). Un triangle amoureux qui passionne les abonnés de Netflix puisque la série est numéro 1 du top des programmes les plus vus sur la plateforme en France depuis sa mise en ligne. De quoi nous donner de l'espoir pour une possible saison 3 de la série. En attendant de savoir si le show va continuer, on en sait désormais plus sur la vie privée de Darren Barnet. Non, l'interprète de Paxton n'est plus célibataire. 💔

Darren Barnet est en couple avec une actrice

Lors de la saison 1 de Mes premières fois, Darren Barnet était resté discret sur sa vie privée mais il n'hésite plus à afficher son couple sur les réseaux sociaux aujourd'hui. L'interprète du sexy Paxton est amoureux de Mikaela Hoover, une actrice de 37 ans. Et avant de faire les choqués sur son âge, sachez que Darren Barnett qui joue un ado de 17 dans Mes premières fois est beaucoup plus âgé que son personnage : il a en fait 30 ans. Eh oui ! Du coup, leur différence d'âge n'est pas si énorme que ça. On ne sait pas exactement depuis quand ils sont en couple mais l'acteur a récemment posté un joli message d'anniversaire pour sa chérie :