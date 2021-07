Mes premières fois : une saison 3 pour la série Netflix ? Les acteurs y croient !

La saison 1 de Mes premières fois (Never Have I Ever en VO) sur Netflix avait été un succès. Et la saison 2 de Mes premières fois cartonne aussi, elle est dans le top 10 Netflix depuis qu'elle est dispo ce jeudi 15 juillet 2021. Le casting de la saison 1 et de retour dans la suite de la série qui a un lien avec Desperate Housewives. L'occasion de retrouver les personnages de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), Paxton (Darren Barnet), Ben (Jaren Lewison), Fabiola (Lee Rodriguez), Eleanor (Ramona Young) ou encore Kamala (Richa Moorjani). Mais y aura-t-il une saison 3 ? Les fans pourront-ils voir la suite ?

Megan Suri (Aneesa) veut une saison 3 pour Mes premières fois

Une actrice qui a en tout cas avoué vouloir une saison 3 de Mes premières fois. Megan Suri, qui incarne Aneesa, nouvelle au lycée Sherman Oaks High, a en effet confié à Popsugar son envie de revenir dans une possible suite. "Aneesa est un personnage tellement aimé. C'est le premier personnage que j'ai joué depuis très longtemps qui a une vraie substance, une vraie profondeur et une vraie complexité. En tant qu'acteur, c'est délicieux de pouvoir jouer avec des choses comme ça" a expliqué celle qui avait interprété Quinn dans Atypical et était apparue dans 13 Reasons Why et Modern Family.

Megan Suri réclame vraiment une saison 3, avec le retour de son personnage d'Aneesa : "Sans trop en dévoiler, je pense qu'Aneesa a en quelque sorte eu le petit bout du bâton, et je veux la voir réparer cela ou simplement obtenir ce qu'elle mérite, parce qu'Aneesa est sacrément cool".

Jaren Lewison (Ben) espère aussi que la série Netflix aura une saison 3

Jaren Lewison alias Ben dans Mes premières fois sur Netflix espère lui aussi une saison 3. Il a confié à Popsugar que la fin de la saison 2, "il y a tellement de façons différentes dont cela peut être pris". "Je suis sûr que Ben a des sentiments pour Devi, et je pense que ses sentiments pour Aneesa étaient également très sincères. Il essaie toujours de décider ce qu'il veut et ce qui fonctionne le mieux, et il est toujours en train de le découvrir et de faire ce voyage. Je vais donc être très intéressé de voir, si nous avons une saison 3, où Ben va aller à partir de là" a-t-il précisé.