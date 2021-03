The Suicide Squad : la bande-annonce déjantée avec Harley Quinn et un requin qui parle

Ça va saigner dans The Suicide Squad ! La date de sortie du film est (pour l'instant) toujours maintenue au 28 juillet prochain en France et après la mise en ligne de la bande-annonce, on a encore plus hâte de le voir ! Étoile de mer géante, requin qui parle, Harley Quinn et un cast XXL, le trailer tease un film déjanté et très drôle !