Un Noël tombé du ciel : où a été tourné le film de Netflix avec Kat Graham et Alexander Ludwig ?

Comme l'a confié le réalisateur Martin Wood à Stars and Stripes, l'équipe du film a également reçu l'aide de militaires et de leurs familles qui ont participé au tournage en étant figurants. Certains ont aussi participé aux décors afin de rendre le film encore plus authentique. Un sacré changement de décor pour Kat Graham qui avait déjà tourné le film de Noël The Holiday Calendar, sorti en 2018 sur Netflix. "Le premier film de Noël, on se les gelait (...) Là c'était l'opposé, des gens avaient des coups de chaud. On a tourné au milieu de l'été et on avait très chaud. Ça n'aurait pas été possible de faire pire. C'est l'endroit le plus chaud où je suis allée de ma vie" a-t-elle confié à StyleCaster.

Un Noël tombé du ciel est inspiré d'une vraie opération militaire

Dans Un Noël tombé du ciel, Erica (Kat Graham), l'assistante d'une membre du Congrès, va débarquer dans une base aérienne située au milieu du Pacifique pour faire un audit afin de décider si elle doit être fermée. Elle va rencontrer Andrew (Alexander Ludwig), un militaire qui organise chaque année l'"opération Christmas drop" qui permet de livrer des colis aux habitants défavorisés des îles environnantes. Comme on peut l'apprendre à la fin du film, Un Noël tombé du ciel s'inspire d'une vraie opération militaire qui a débuté en 1952 à Guam. Cette tradition continue encore aujourd'hui et est soutenue par l'Armée américaine.